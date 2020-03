Schöne Mannheims „Entfaltung“

Der Titel des Abends ist bei dem singenden Quartett Programm.

Die Show der Schönen Mannheims besticht in ihrer gnadenlosen Ehrlichkeit durch die Einsicht: Ein Leben ohne Macken und Phobien ist möglich, aber sinnlos. Vor allem weit weniger lustig.

Will sagen: Wenn schon scheitern, dann doch bitte mit Spaß! Die musikalische Qualität der 4 Schönen zeigt sich darin, in Nullkommanichts von ernst auf urkomisch umzuschalten und eine Bühnenshow hinzuzaubern, die in atemberaubendem Tempo zwischen bewegenden Liedern und purer Komik oszilliert.

Wie schon Kurt Tucholsky wusste: Erfahrung ist gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre lang schlecht machen. Dementsprechend loten die Sängerinnen im fabelhaftharmonischen Dreiklang die Untiefen menschlichen Daseins aus.

Denn das ist die ganze Wahrheit: Wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten!