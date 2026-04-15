Schöner Duft liegt in der Luft

In der Offenen Werkstatt des Stadtmuseums stehen alle Zutaten bereit für duftige Basteleien:

Getrocknete Blüten und Kräuter, Stoff und Papier für Säckchen und Päckchen, eine Waage und Duftöle. Daraus lassen sich kleine Behälter herstellen, in denen Düfte mit nach Hause genommen werden können.

Mit Reservierung eines Bastelzeitraums unter stadtmuseum@leonberg.de

Begleitveranstaltung zur Sonderausstellung:

Blütenblätter

Aquarelle und Zeichnungen von Nathalie Wolff

Nathalie Wolff (Paris) zeigt im Leonberger Stadtmuseum ihre neuesten Aquarelle und Zeichnungen, die seit dem letzten Sommer entstanden sind. Bilder von Wiesenblumen, Obstbaumblüten, Blumensträußen, Blütenblättern …

Als kleine Zugabe werden auch ganz neue Arbeiten aus der Serie »Junges Gemüse« zu sehen sein: Mairübchen, Zwiebeln, Gurke …

Die Sonderausstellung ist vom 18.4. – 19.7.2026 zu sehen.