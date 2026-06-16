Schöner Scheitern – Klikusch (Gastspiel)

Der Clown und Artist Klikusch betritt noch einmal die Bühne. Mit großer Eleganz und Verve, doch gleichzeitig ungestüm und unbeholfen zeigt er dem Publikum noch einmal, wie er einst der Größte war: Der größte Komödiant und Künstler, der größte Direktor mit der größten Show, der größte Artist.

All dies wird präsentiert mit einer gehörigen Portion Selbstironie, mit klassischer Clownerie und Slapstick und einer Prise virtuoser Artistik. Und wandelt sich meist doch in urkomische Missgeschicke und in ein grandioses Scheitern. Nicht zuletzt, weil Klikusch nun mal eben nicht mehr der Jüngste ist.

…musikalisch eingerahmt vom famosen Henry Kasper am Akkordeon.