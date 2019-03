Schöne Mannheims: Das Schönste der Schönen

× Erweitern © Schöne Mannheims Schöne Mannheims

Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentiert das Frauenpower-Kult-Quartett „Schöne Mannheims“ seine edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgsprogrammen, und das heißt in diesem Fall: “Mit HORMONYOGA UNGEBREMST in die ENTFALTUNG“, gleich zweimal beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstr. 5 (hinter dem Rathaus), und zwar am Montag, 6.5.19 und eine Woche später am Montag, 13.5.19 jeweils um 20 Uhr.

Ihr kometenhafter Aufstieg war und ist unaufhaltsam. Wo sie auch auftraten, hinterließen die vier quirligen Ausnahmetalente ein begeistertes Publikum. Mit der neuen Best-Of-Show „Das Schönste der Schönen“ erwartet das Publikum eine erfrischende Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnenshow, bissiger Comedy, guter Musik und innovativen Ideen, bei der beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen.

Nie glattgebügelt - aber ausgebeult und frisch lackiert ! Glutenfrei - aber voller Glut und Leidenschaft !

Die Schönen - das sind die Sängerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: Die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue Stefanie Titus - virtuos, einfühlsam und nervenstark.

Karten können für diese, wie für alle anderen Veranstaltungen des Kunstvereins jederzeit vorbestellt werden. Entweder im Vorverkauf (jeweils montags geschlossen) in Tauberbischofsheim bei Metzgerei-Partyservice Engelhard, Bahnhofstr. 9, (Tel. 09341-2218) oder im Salon Baumann, Frankenpassage (Tel. 09341-2551).