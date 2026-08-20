Schönfeld Rocks bringt eine energiegeladene Show mitreißender Classic-Rock/Hardrock Cover der 70er, 80er und 90er Jahre auf die Bühne.

Die Motivation: das geile Gefühl, wenn das Publikum „abgeht“. Die Philosophie: wir spielen nicht, was alle spielen, sondern nur Songs, die wir selbst lieben.

Mit Schönfeld Rocks erlebt das Publikum eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte der Rockmusik mit Titeln von Gotthard, Manfred Mann’s Earth Band, Van Halen, Deep Purple, Gary Moore, Black Sabbath, Judas Priest, Aerosmith, Twisted Sister, Journey, Billy Idol, Loverboy uvm., leidenschaftlich dargeboten von Musikern mit langjähriger Bühnenerfahrung.