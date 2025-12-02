Schülerkonzert für weiterführende Schule

„Wer mich kennt, weiß, wie wichtig mir Musikvermittlung ist.“, erklärt Elisabeth Fuchs aus tiefstem Herzen. Zu Wolfgang Amadeus Mozart hat die vielfach gelobte Education-Spezialistin einen ganz besonderen Bezug.

Immerhin gründete die Dirigentin in der Heimatstadt des berühmten Wiener Klassikers 1998 die Junge Philharmonie Salzburg und 2007 auch die Kinderfestspiele Salzburg. „Die Zauberflöte“ oder „Eine kleine Nachtmusik“ kennt man auf der ganzen Welt: Diese Meisterwerke stammen aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart, der insgesamt über 600 Musikstücke komponierte. Im Schülerkonzert heute lernt das junge Publikum die Musikerfamilie Mozart kennen und unternimmt einen humorvollen Streifzug durch die bekanntesten Werke des weltberühmten Komponisten.

Das Konzert richtet sich an Gruppen und Schulklassen der Altersstufe 12–18 Jahre.

Mozart für Teens Niklas Mischkulnig | Wolfgang Amadeus Mozart und SoloviolineHannah Fuchs | Nannerl MozartFrederic Böhle | Leopold MozartAlexandr Bagrintsev | Hund PimperlElisabeth Fuchs | Dirigentin Philharmonie Salzburg