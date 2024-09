Schülerkonzert für weiterführende Schulen

Die sinfonische Suite „Scheherazade“ bildet die Grundlage für das heutige Konzert und wird dem jungen Publikum von der Philharmonie Salzburg nähergebracht.

Der russische Komponist Nikolai Rimski-Korsakow verwendete häufig Legenden und Märchen als Vorlagen für seine Werke. Im Gegensatz zum Großteil seiner Arbeiten bediente er sich für „Scheherazade“ nicht der altslawischen Volkskunde, sondern eines arabischen und islamischen Klassikers der Weltliteratur: „Tausendundeine Nacht“. Die Sammlung enthält Liebesgeschichten, Lustiges und Abenteuer, wie das von Sindbad, dem Seefahrer. Erzählt werden alle diese Geschichten von Scheherazade, um den König zu unterhalten, so ihren Tod immer weiter hinauszuzögern und letztlich zu verhindern. Elisabeth Fuchs nimmt Orchester und Publikum mit auf eine Reise in die Wüste und aufs Meer, auf einen Basar und in den Palast von Bagdad. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!

Das Konzert richtet sich an Gruppen und Schulklassen der Altersstufe 12–18 Jahre.

Anmeldung nur als Gruppe oder Klasse möglich unter kultur@wuerth.com

Nikolai Rimski-Korsakow

Scheherazade. Sinfonische Suite,op. 35

Katharina Gudmundsson | Scheherazade

Frederic Böhle | Vater und Erzähler

Elisabeth Fuchs | Dirigentin

Philharmonie Salzburg