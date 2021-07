Schütz – Schätze des Frühbarocks

Zu den wohl bedeutendsten Komponisten des Frühbarocks zählt Heinrich Schütz. Seine musikalischen Schätze hat der amerikanische Dirigent und Alte-Musik-Spezialist Joshua Rifkin häufig im Gepäck – so auch auf dem Weg zum Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, wo er am Samstag, 17. Juli, um 20 Uhr mit dem von ihm gegründeten „The Bach Ensemble“ im Congress-Centrum Stadtgarten gastiert. Auf dem Programm stehen Meisterwerke aus den Sammlungen „Geistliche Chormusik“ und „Kleine Geistliche Konzerte II“. Die Besetzung um Joshua Rifkin könnte exquisiter nicht sein: Gerlinde Sämann und Monika Mauch (Sopran), Terry Wey (Altus) – er war 2020 mit dem Sonderprojekt „Spem in alium“ im Heilig-Kreuz-Münster zu erleben, David Munderloh und Tore Tom Denys (Tenor), Felix Schwandtke (Bass) und Marcin Szelest (Orgel). Im Anschluss an das Konzert überreicht Oberbürgermeister Richard Arnold dem Dirigenten Prof. Dr. Joshua Rifkin den Preis der Europäischen Kirchenmusik. Die Laudatio hält Dr. Peter Reidemeister aus Basel. Präsentiert wird das Preisträgerkonzert mit freundlicher Unterstützung des Festival-Freundeskreises.

Karten sind erhältlich im i-Punkt, Marktplatz 37/1, Telefon (07171) 603-4250, und im Onlineshop unter www.kirchenmusik-festival.de.