Schützen- & Bürgerball 2026

-

Schützenhaus Marktbergel 91613 Marktbergel

Die Kerwa ist vorbei? Nicht ganz! Beim Schützen- & Bürgerball lassen wir sie gemeinsam ausklingen. 

Eingeladen ist ausdrücklich ganz Marktbergel, nicht nur die Schützen, oder Alteingesessene. Egal ob Ottenhofen, Ermetzhof oder Muna-Siedlung, ganz gleich, ob ihr Neuberglemer seid oder einfach noch nie da wart, ob ihr beim Bürgerschießen mitgemacht habt oder einfach einen schönen Abend wollt: Kommt vorbei, tanzt, stoßt an und feiert mit!

Das erwartet euch:

 Der neue Schützenkönig wird bekannt gegeben

 Preisverteilung von Schützen- und Bürgerschießen

 Große Verlosung der Kerwapreise der Kerwabuum Marktbergel e.V.

 Tanzmusik mit Alleinunterhalter Markus Müller

 Barbetrieb bis zum Schluss

Die Fakten auf einen Blick:

 Wann: Freitag, 13. November 2026, 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)

 Wo: Schützenhaus Marktbergel

Wir freuen uns auf euch! Gut Schuss und viel Spaß!

Euer Bürgerschützenausschuss & Schützenverein Marktbergel

Info

Schützenhaus Marktbergel 91613 Marktbergel
Freizeit & Erholung

Tags