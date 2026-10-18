Schützen- & Bürgerball 2026

Die Kerwa ist vorbei? Nicht ganz! Beim Schützen- & Bürgerball lassen wir sie gemeinsam ausklingen.

Eingeladen ist ausdrücklich ganz Marktbergel, nicht nur die Schützen, oder Alteingesessene. Egal ob Ottenhofen, Ermetzhof oder Muna-Siedlung, ganz gleich, ob ihr Neuberglemer seid oder einfach noch nie da wart, ob ihr beim Bürgerschießen mitgemacht habt oder einfach einen schönen Abend wollt: Kommt vorbei, tanzt, stoßt an und feiert mit!

Das erwartet euch:

Der neue Schützenkönig wird bekannt gegeben

Preisverteilung von Schützen- und Bürgerschießen

Große Verlosung der Kerwapreise der Kerwabuum Marktbergel e.V.

Tanzmusik mit Alleinunterhalter Markus Müller

Barbetrieb bis zum Schluss

Die Fakten auf einen Blick:

Wann: Freitag, 13. November 2026, 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)

Wo: Schützenhaus Marktbergel

Wir freuen uns auf euch! Gut Schuss und viel Spaß!

Euer Bürgerschützenausschuss & Schützenverein Marktbergel