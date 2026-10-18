Schützen- & Bürgerball 2026

Die Kerwa ist vorbei? Nicht ganz! Beim Schützen- & Bürgerball lassen wir sie gemeinsam ausklingen.
Eingeladen ist ausdrücklich ganz Marktbergel, nicht nur die Schützen, oder Alteingesessene. Egal ob Ottenhofen, Ermetzhof oder Muna-Siedlung, ganz gleich, ob ihr Neuberglemer seid oder einfach noch nie da wart, ob ihr beim Bürgerschießen mitgemacht habt oder einfach einen schönen Abend wollt: Kommt vorbei, tanzt, stoßt an und feiert mit!
Das erwartet euch:
Der neue Schützenkönig wird bekannt gegeben
Preisverteilung von Schützen- und Bürgerschießen
Große Verlosung der Kerwapreise der Kerwabuum Marktbergel e.V.
Tanzmusik mit Alleinunterhalter Markus Müller
Barbetrieb bis zum Schluss
Die Fakten auf einen Blick:
Wann: Freitag, 13. November 2026, 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)
Wo: Schützenhaus Marktbergel
Wir freuen uns auf euch! Gut Schuss und viel Spaß!
Euer Bürgerschützenausschuss & Schützenverein Marktbergel