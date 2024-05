Theatersommer: Ljuba

Ljuba

Nach dem Erfolg von „Ein ganz normales Haus“ im vergangenen Jahr hat sich Wolfgang Kammer, unterstützt von den Spielerinnen und Spielern von Cacca di cavallo, wieder ein neues Stück ausgedacht. Es geht um den berühmten Ort Plundersweiler, der dieselben Probleme und Schwierigkeiten hat wie so manche andere Gemeinde in der westlichen Welt: Dem Einzelhandel geht es schlecht, ehrenamtlicher Einsatz und ein grundlegendes Gemeinschaftsgefühl sind stark im Schwinden begriffen. Da taucht plötzlich mitten im Ort das geheimnisvolle Mädchen Ljuba auf, völlig unklar woher. Auf jeden Fall ist sie höchstverwundert über das, was sie in Plundersweiler erlebt. Erstaunlicherweise ist es vor allem die Dorfjugend, die Ljubas Sichtweise übernimmt und die Gemeinde zu einem wirklichen Lebensraum entwickeln will. Die Erwachsenen haben völlig andere Vorstellungen, und so kommt es zu einem Konflikt, der sich immer mehr verschärft.