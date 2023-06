100 Jahre MV Jagstzell

Das Kreismusikfest am Freitag, 7. Juli, startet mit einem Kinderfest. Um 14 Uhr beginnt der Kinderumzug an der Schulsteige und führt zum Festzelt in der Jagstaue. Dort wird das Musical „In 100 Jahren um die Welt“ aufgeführt.

Ab 19.30 Uhr ist Vereinsabend. Im großen Festzelt treten verschiedene Vereine gegeneinander an. Danach ist eine „After-Show Party“ mit der Cover-Band „Brassidents“ vom Härtsfeld.

Der Tag der Bläserjugend am Samstag, 8. Juli, beginnt um 9 Uhr mit einem Jugendwertungsspiel. Ab 14 Uhr gibt es im Festzelt ein Jugendorchester-Konzert. Zum Weißwurstfrühstück im Festzelt um 10 Uhr spielt das Kreisseniorenblasorchester.

Beim großen Blasmusikabend um 19.30 Uhr spielen „Heilixs Blechle“ und „Blecharanka“ aus dem Burgenland. Karten für den Blasmusikabend gibt es bereits online unter: www.mvjagstzell.de.

Sonntag, der 9. Juli, wird um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt eingeläutet. Danach gibt es Frühschoppen und Mittagessen.

Um 13.30 Uhr beginnt das große Spektakel: der Gemeinschaftschor mit allen am Festumzug teilnehmenden Kapellen auf dem Hof der Grundschule.

Der Festumzug startet um 14 Uhr durch Jagstzell an der Ehrentribüne vorbei. Um 15.30 Uhr ist Fahneneinmarsch ins Festzelt.

Den Abend gestaltet der Musikverein Jagstzell ab 18 Uhr musikalisch.

Mit einer Abendserenade und den „Hohenlohe Highlander Pipes and Drums“ klingt um 21.30 Uhr auf dem Sportplatz hinter dem Zelt das Fest in Jagstzell im Schein vieler Fackeln stimmungsvoll aus.