Schlagzeug Konzert

Städtische Musikschule Neckarsulm - Josef-Lindemann-Saal

Die Neckarsulmer Schlagzeug-Klasse unter der Leitung von Diplom-Musiker Oliver Urtel lädt zum 10.Jubiläums-Konzert „50 Jahre Städtische Musikschule“ ein. Auf das Publikum warten interessante musikalische Einblicke in die Welt der Percussion. So werden neben Drumset, Pauken, Marimbafon und Plastik-Fässern auch viele andere Schlaginstrumente in Ensembles (DRUMBONES, FASSTRONAUTEN etc.) und Solo auf der Bühne der Städtischen Musikschule Neckarsulm zu hören sein. Zum Jubiläums-Konzert sind außerdem einige Gäste aus dem Jazz-Rock-Pop-Bereich eingeladen.