schABERnack! – ein poetisches Gelage

In einer Collage aus Figurentheater, Livemusik und Kochkunst nähern wir uns dem Werk des großen humoristischen Dichters Wilhelm Busch und lassen uns von seinen Zeichnungen inspirieren.

Fremd und vertraut erscheint sein Universum und seine überzeichneten Figuren.

Ein „frivoles Werk mit jugendgefährdender Wirkung“, vor dem die Pädagogen 1870 warnten. Doch viele seiner Zweizeiler sind zu festen Redewendungen geworden. Wir graben aus, fantasieren weiter und erkennen: alles Verwandte! Ein Sommertheater rund um die Probebühne der Schlachthausstrasse.

Es spielen, musizieren und kochen: Friederike Overweg, Karin Ersching und Alexander Soehnle. Die Ausstattung und Regie übernahm Frank Soehnle. Die musikalische Leitung der Gesänge und Klangkünste liegt bei Johannes Frisch und die Kostüme stammen aus dem Atelier von Evelyne Meersschaut, assistiert hat Annika Frank.

Ab 12 Jahre.