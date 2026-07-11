Vier Spezln, ein Tisch, ein Spiel: Schafkopf! Das wohl beliebteste Stammtischspiel der Welt treibt vier Freunde in den Tod.

Schafkopf ist nach §284 StGB offiziell kein Glücksspiel - doch wer das Wirtshaus auf die Nacht lebendig verlässt, hält alle Trümpfe in der Hand und kommt mit seinem Leben davon.

Der Schafkopfkrimi ist ein improvisierter Krimiabend, an dem Sie bestimmen was Sie sehen wollen. Vergessen Sie vorhersehbare Fernsehunterhaltung! Hier mischen Sie mit und sind mit Ihren Vorgaben der Trumpf des Abends.

Die zwei Schauspieler schlüpfen in die verschiedensten Rollen und lassen nichts aus, um sich gegenseitig ab- und auszustechen.