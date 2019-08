Um Jazz, Rock, Pop, Electro und weitere Musikgenres dreht sich alles bei der Schallplattenbörse. Die Vinylliebhaber erwartet dort nicht nur zahlreiche schwarze Scheiben, sondern auch Zubehör wie Außenhüllen oder Plattenbürsten sowie eine Plattenwaschstraße. Wer dort selbst Schallplatten verkaufen möchte, kann sich per E-Mail an plattenboersesha@gmail.com an die Organisatoren wenden.