Schalluh & Support & Oinaweag.

Schalluh:

Sie können nicht alles, und schon gar kein Hochdeutsch. Wenn die vier Schwaben jedoch zusammen musizieren findet man sich inmitten einer New-Modern-Country-Klangwelt. Großartige Satzgesänge und moderne Arrangements gepaart mit schwäbischen Texten ergeben einen einzigartig authentischen - und zumindest im Länd klar verständlichen – Mix. Die Texte sind mal clever & witzig, mal zum Nachdenken anregend. Urschwäbische Wortspiele und Weisheiten aus dem Land der Erfinder und Entdecker bringen auch eingefleischte Schwäbinnen und Schwaben zum schmunzeln. Ihre Geschichten sind in einen weichen, modernen und ehrlichen Sound eingebettet. Die Melodien dabei so wohlschmeckend wie die schwäbische Küche: nicht zu plump, dennoch eingängig mit massiver Sogwirkung und gehörigem Nachgeschmack. Diese unverwechselbare Klangwelt lässt Bilder entstehen und Emotionen werden - stets passend zur jeweiligen Erzählung - zum Leben erweckt.

Ute & Stephan Schwenk, Fabian Bruck und Thomas Olschewski stammen allesamt aus dem Ostalbkreis. Sie spielen energiegeladene und mitreißende Live-Auftritte und sind der Beweis, dass schwäbische Botschaften und tief in unserer Heimat verwurzelte Geschichten äußerst cool und modern sein können.

Heidanei - dia machet eich Schalluh.

Support: Oinaweag:

Die Band Oinaweag wurde 2018 in Nürtingen gegründet. In der interessanten Besetzung Gitarre, Baßgitarre, Geige und zweistimmigem Gesang interpretieren die drei Musiker Folk-Klassiker und andere Songs mit schwäbischen Texten und haben selbstverständlich auch eigene Stücke im Gepäck. Humor und Tiefsinn im schnellen Wechsel mit in Mundart erzählten Geschichten offenbaren ein einzigartiges Musikerlebnis aus dem Schwabenland.