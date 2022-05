Schandmaul mit dArtagnan

Die deutschen Folk-Rock-Vorreiter zu Gast im Kurpark.

Denkt man an die Anfänge der Band Schandmaul zurück, die in ungezwungenen Garten-Sessions während lauer Sommernächte liegen, scheint der Klanggarten im Kurpark Bad Mergentheim das optimale Setting zu sein. Knapp 25 Jahre später ist Schandmaul die Band des deutschen Mittelalter-Folk-Rocks. Das bereits elfte Album der Münchner erscheint am 10. Juni 2022 via Napalm Records.

Die sechs Ausnahmekünstler sind ein Garant für hochkarätigen und niveauvollen Folk-Rock und stehen für unvergessliche Konzerte voller spannender, fesselnder Erzählungen, dargeboten durch genretypische Instrumente wie Dudelsäcke, Drehleier und Folk-Flöten. Vollendet wird diese musikalische Extraklasse von der unverwechselbaren Stimme des Vocalisten Thomas Lindner.

Die Besucher erleben an diesem Abend wie die Spielkunst vergangener Tage auf hämmernde Moderne trifft – das unverkennbare Klanguniversum des Sextetts.

Dass Schandmaul und dArtagnan eine passende Zusammensetzung ist, bewiesen die Künstler im gemeinsamen Song „An der Tafelrunde“. Im Klanggarten werden die Nürnberger nun den Abend mit ihrem „Musketierrock“ eröffnen. dArtagnan schaffen mit ihrer Musik spielend den Spagat zwischen Selbstironie und klarer Kante gegen hetzerische Stimmungsmache.

Der Klanggarten wird an diesem Abend zur brodelnden Konzertlocation und Zentrum für mittelalterlichen Folk-Rock auf höchstem Niveau.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820.