Scharf geschnitten - Portrait, gezeichnet mit Schere und Skalpell

Es ist noch nicht lange her, da zeigte die Galerie Stihl Waiblingen eine Ausstellung mit dem Titel „Scharf geschnitten“. Dort war ein faszinierend geschnittenes Selbstportrait von Adolf Menzel zu sehen. Man muss dazu in Kontrasten denken, um ein solches Portrait umsetzen zu können. Hell-dunkel mal nicht zeichnen, sondern positiv-negativ schneiden. Eine andere Technik hat uns Marion Eichmann in der letzten Ausstellung gezeigt: Sie hat ihr Selbstportrait zweimal gezeichnet und die Linien der einen Zeichnung ausgeschnitten und über die Linien der ersten Zeichnung montiert. Das ergibt ein wunderbares Spiel mit Licht und Schatten, ein herrlicher Kontrast von Zeichnung und Volumina. Zur Einstimmung in das Thema Portrait machen wir zuerst einen Besuch in der Ausstellung „ICH. Zwischen Abbild und Neuerfindung“ in der Galerie Stihl Waiblingen.

Leitung: Juliane Sonntag

Kursnr.: JE14