Schatten / The Shadows

In persischer Sprache mit deutscher Übersetzungshilfe

Shieveh Theater Company, Teheran

Das 2. Gastspiel der beeindruckender Teheraner freien Kompagnie beim SETT Festival, in enger Kooperation: SETT 2026, HAU Berlin, EuroScene Leipzig, TNC Barcelona, Carré-Colonnes Bordeaux.

Wie hallen die Stimmen der antiken Tragödien in unserer Gegenwart nach? Welche Geschichten von Verlust, Widerstand und Hoffnung verbinden Menschen über Länder, Kulturen und Jahrtausende hinweg? The Shadows begibt sich auf die Suche nach den unsichtbaren Verbindungen zwischen mythologischen Frauenfiguren und den Erfahrungen von Menschen, die heute unter Krieg, Gewalt und gesellschaftlichen Umbrüchen leben.

Ausgehend von dokumentierten Lebensgeschichten entwickelt Afsaneh Mahian eine eindringliche theatrale Erzählung, in der sich die Schicksale dreier Frauen mit den archetypischen Figuren Iokaste, Antigone und Medea verweben. Zwischen Mythos und Realität entsteht ein poetischer Raum, in dem persönliche Erinnerungen zu universellen Geschichten werden. The Shadows erzählt von Verlust und Widerstand, aber ebenso von der unerschütterlichen Kraft des Menschen, selbst unter schwierigsten Bedingungen seine Würde zu bewahren.