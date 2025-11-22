Schattenfraß

Lesung und Gespräch Sudabeh Mohafez

Scherenschnitt-Collagen treffen auf lyrische Erzählung:

In der Originalgeschichte des Peter Schlemihl begegnen sich eine bildende Künstlerin und eine Schriftstellerin. Sie erzählen vom Suchen und Verlieren, vom Schlafen auf Gold, vom Verrat an der Liebe, von Eifersucht und von einem Leben ohne Schatten.

Ein Theater der Formen – einfach und vielschichtig zugleich. Scheinbar historisch, tatsächlich aber ganz in der zeitgenössischen Kunst und Literatur verwurzelt.

Sudabeh Mohafez (* 1963 in Teheran) ist eine deutsche Schriftstellerin, Erziehungswissenschaftlerin und Psychoonkologin. Mohafez studierte Musik, Anglistik und Erziehungswissenschaften und schloss ihre Studien als Diplom-Pädagogin ab.

Sie ist Verfasserin von Romanen, Erzählungen, Essays, Gedichten, Theaterstücken und Porträts. Ihr Werk wurde vielfach ausgezeichnet.

Von 2016 bis 2018 war sie Lehrbeauftragte an der ETH Zürich im Departement Architektur und Kunst. Von 2018 bis 2019 war sie Lehrbeauftragte am Literaturinstitut der Universität Hildesheim. Viele Jahre lang arbeitete Mohafez für verschiedene Nichtregierungsorganisationen im Bereich der Gewaltprävention und Krisenintervention. Mohafez hatte die Poetikdozenturen der Hochschule RheinMain 2006 und der LMU München 2018 inne.

Nach Stationen in Teheran, Berlin und Lissabon lebt sie seit 2007 in Baden-Württemberg.