Schattentheater von Otto Kraemer

im Bürgerhaus Eppingen

Ehemaliges Gasthaus Schwanen Bahnhofstraße 26, 75031 Eppingen

Die freie Theatergruppe aus Eppingen lädt zur Aufführung des Schattenspiels "Das tapfere Schneiderlein" in den Schwanensaal ein.

Die handgearbeiteten Figuren von Otto Kraemer (1900-1982) bewegen sich mithilfe einer raffinierten Mechanik und entführen die Besucher*innen ins Land der Schattenmärchen. Den Rahmen bildet die Musik von Uli Führe. Es spielen Wera Mündörfer, Ulrike und Roland Schölch. Bewirtung: Schwarz-Weiß-Gebäck und Getränke.

Ab 6 Jahren.

Info

Theater & Bühne
