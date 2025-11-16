Schattentheater von Otto Kraemer

Die freie Theatergruppe aus Eppingen lädt zur Aufführung des Schattenspiels "Das tapfere Schneiderlein" in den Schwanensaal ein.

Die handgearbeiteten Figuren von Otto Kraemer (1900-1982) bewegen sich mithilfe einer raffinierten Mechanik und entführen die Besucher*innen ins Land der Schattenmärchen. Den Rahmen bildet die Musik von Uli Führe. Es spielen Wera Mündörfer, Ulrike und Roland Schölch. Bewirtung: Schwarz-Weiß-Gebäck und Getränke.

Ab 6 Jahren.