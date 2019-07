Das Schloss am Schwarzzahnsee

Für Sam und Melli beginnt das neue Schuljahr in einem Internat an einem rätselhaften Ort.

Jedes Jahr verschwinden auf unerklärliche Weise Kinder im Schwarzzahnsee. Sind es Gruselgeschichten, um die Neuankömmlinge zu erschrecken? Doch nachdem eines Nachts ein Beben das Schloss erschüttert, erwachen die Kinder in einer märchenhaften Welt. Aber auch in einer Welt voller Gefahren, in der Amelie, die älteste Schülerin, Aufgaben bestehen muss, um ihre Freunde zu retten.

Eine märchenhafte Inszenierung zum Thema Freundschaft des Kinder Theater Spielclubs Weinstadt. Eine Kooperation der Kunstschule unteres Remstal mit dem Figuren Theater Phoenix.

Regie, Bearbeitung: Shermen Assef

Bühnenbild, Technik: Soran Assef