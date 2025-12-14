Licht und Schatten gehören zusammen, das steht fest. Aber was passiert, wenn die Schatten plötzlich ein Eigenleben entwickeln? So viel sei verraten: eine ganze Menge Unfug! Sie vervielfältigen sich nach Belieben, foppen die Naturgesetze und machen sogar das Licht zu ihrem Spielball. Nach viel zu langer Zeit im Hintergrund stehen die Schatten nun selbst im Scheinwerferlicht! Doch wie ist das möglich? Wird hier die Tür zu einer anderen Welt geöffnet? Das deutsch-französische TANGRAM Kollektiv hat mit »Schattenwerfer« ein kluges und humorvolles Stück für Groß und Klein entwickelt. Immer wieder überraschend werden darin die Möglichkeiten des Schattentheaters neu ausgelotet. Die Arbeit wurde deshalb mit dem isländischen „Fox Award for Innovation in Puppetry“ ausgezeichnet.

"Entdeckungen im Finsteren"

»Das alles spielt auf abgedunkelter Bühne und ist so faszinierend, dass kein Kind ängstlich nach der Mama ruft. Die Produktion des Tangram-Kollektivs, für die Tobias Tönjes die Dramaturgie übernahm, sprüht vor Ideen, Humor, und überrascht mit Spieluhrmelodien. Dass die faszinierenden Spielerei auch eine zweite Ebene vermittelt, kommentiert ein Zehnjähriger nach dem heftigen Premierenapplaus: ›Als Schatten darf man sein Leben nicht selbst entscheiden.‹«