Schatz, ich bitt' Dich, komm heut' Nacht - Ein Abend mit Franz Léhar - Vorverkauf startet

Am Montag, 18. Oktober um 8 Uhr startet der Vorverkauf für das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe: Schatz, ich bitt' Dich, komm heut' Nacht - Ein Abend mit Franz Léhar. Am Sonntag, 23. Januar 2022 findet das sehr beliebte Konzertformat in der Kultura in Öhringen wie gewohnt um 17 Uhr statt. Zu Gast ist die Donau Philharmonie Wien unter der Leitung von Manfred Müssauer. Als Solisten sind der Tenor Hans-Georg Priese und Sopranistin Arabella Fenyves mit von der Partie. Die in New York geborene Sängerin und Radiomoderatorin führt auch durch das Programm der Operettengala. Im Mittelpunkt des Abends stehen die Singspiele "Paganini" und "Die lustige Witwe" des Komponisten, der 2020 150 Jahre alt geworden wäre. Aber auch Stücke aus den weniger bekannten Operetten wie "Wiener Frauen", "Eva" oder "Frasquita" werden zu hören sein - ganz nach dem Motto des Orchesters: Oft-Gehörtes, Nie-Gehörtes, Unerhörtes! Die Karten eignen sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk! Schnelles Buchen wird empfohlen, da das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe in den letzten Jahren bereits vor Weihnachten ausverkauft war!

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de