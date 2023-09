Schätze des Westens - Entdeckungsreise 2023

Ahoi.

Einer warf es in den Raum: Outer Space.

Was man sich darunter vorstellen kann – muss - soll?

Es ist das Motto der diesjährigen Entdeckungsreise zu Kunst, Design und Kunsthandwerk.

Bei der Tour durch das beliebte Viertel werden Sie an vielen Orten Neuartiges, Vertrautes und bestimmt auch Seltsames entdecken. Fremde Welten und ferne Universen, Sternenbilder und fantastische Geschichten.

Neugierige können sich am Freitag, 22. September, von 16 bis 20 Uhr, und am Samstag, 23. September, von 10 bis 17 Uhr in Ateliers, Galerien, kleinen Läden und Werkstätten umsehen und beeindrucken lassen.

Mit einer Entdeckerkarte in der Hand finden Besucherinnen und Besucher ihre ganz besonderen Glanzlichter.

Für Kinder gibt es jede Menge Spiel und Spaß und auch für Erwachsene gibt es Mitmachaktionen wie zum Beispiel Fotoshootings, Kreativworkshops, und auch feine Konzerte.

Spürnasen jeden Alters können sich auf die Suche nach Symbolen machen. Wer fündig wird, kann tolle Preise gewinnen, die die Kreativen gestiftet haben.

Also: auf zur Entdeckungsreise!

Die Teilnehmer/innen: https://schaetze-des-westens.de/downloads/sdw_entdeckerkarte_2023.