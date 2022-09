Schaubühne Augsburg: Tranquilla Trampeltreu

„Tranquilla“ kommt aus dem Spanischen und heißt so viel wie „ruhig, besonnen“, und das ist diese freundliche, sympathische Schildkröte in der Tat: Kaum hört sie, dass der Sultan aller Tiere, Leo der Achtundzwanzigste, Hochzeit feiert und alle Tiere zum Fest einlädt, macht sie sich voll Vertrauen und Zuversicht auf den langen Weg, Schritt für Schritt, Tag und Nacht. Alle Tiere, denen sie begegnet, zeigen sich skeptisch und raten ihr dringend ab. Zu weit und beschwerlich sei der Weg, nie würde sie das Ziel rechtzeitig erreichen. Davon lässt sich Tranquilla aber nicht beirren und freut sich am Ende über eine wunderbare Wendung.

Diese zeitlose Geschichte von Michael Ende steht für eine positive Hartnäckigkeit, in der das Nichtaufgeben belohnt wird. Tranquilla geht ihren Weg beharrlich Schritt für Schritt, lässt sich auch von Fehlschlägen nicht abhalten, bleibt stets freundlich, egal, wie man ihr begegnet und ? ndet dadurch ihr Glück. Die Schaubühne Augsburg hat die Geschichte mit viel Musik und Interaktion inszeniert. Raphaela Miré und Christian Beier schlüpfen in die Rollen der Tiere.