Schauderhaftes Bönnigheim

Dass das beschauliche Bönnigheim einst unter den vier Ganerben aufgeteilt wurde, das ist in der Umgebung bekannt. Was sich aber Grauenvolles in dem idyllischen Örtchen sonst noch zugetragen haben hätte können, das erzählt Euch die ausgebildetet Erzählerin Stefanie Keller auf dieser Tour. Was für eine Vorgeschichte könnte die Weiße Frau im Schloss und der Schwarze Hund hinter dem Altar haben? Hört von der Marktfrau, die dem Türmer gefährlich wurde und dem Bauern der am Grab Wache stehen musste. Nichts für schwache Gemüter!