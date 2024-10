Wenn die Nacht hereinbricht in Bietigheims Gassen, dann ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Wilde Gestalten und unruhige Geiser treiben dann ihr Unwesen. Ich, die klapprige Klara, werde Euch erzählen, was sich einst in Bietigheims Gassen zugetragen haben hätte können. Gespenstersäue sind da noch die harmlosesten Erscheinungen. Nichts für schwache Gemüter!

Treffpunkt: Unteres Tor, in Bietigheim

Dauer: ca. 1,5 Stunden