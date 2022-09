Schaufahren der Modellschiffe

Der Schiffsmodellbauclub Ludwigsburg erobert die Gewässer im Blühenden Barock.

Vom traditionellen Segelboot über prunkvolle Luxusyachten bis hin zu Einsatzfahrzeugen der Rettungskräfte und Frachtschiffen kann alles vertreten sein. Einen Besuch ist es allemal wert, denn die Boote und Schiffe werden nicht nur die Kinder, sondern auch alle Erwachsenen in ihren Bann ziehen. Somit möchten wir Sie alle einladen, beim großen Schaufahren zuzuschauen und sich faszinieren zu lassen.

Schauplatz des Spektakels ist der Südgartensee mit herrlichem Blick auf die atemberaubende Kulisse des Residenzschlosses Ludwigsburg. Seien Sie also dabei und stechen Sie mit in See...

Eventuelle Änderungen erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/veranstaltungskalender

Eintritt: gültige Eintrittskarte zum Blühenden Barock erforderlich / kein zusätzlicher Eintritt