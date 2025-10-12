Schaufahren des Leonberger Modellbauclub e.V. für Schiffsmodelle

Der Leonberger Modellbauclub ist bekannt für seine vielfältigen Schiffsmodelle und auch für die selbst gebastelten Modelle unserer Jugendlichen.

Wir haben eine breite Modellpalette zu bieten! Bausatzmodelle aller Arten, Funktionsmodelle und Modelle mit Echtdampfantrieb.

Zu den Schaufahrten sind einige dieser Modelle in Betrieb zu sehen. Gelegentlich sind auch befreundete Schiffsmodellbauer zu Gast und präsentieren ebenfalls sehr sehenswerte Modelle. Die Erbauer sind anwesend und beantworten sehr gerne alle Fragen!