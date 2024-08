Ihr wollt die Welt des Hip-Hops kennenlernen? In diesem Workshop für Einsteiger erarbeitet ihr erste Basic-Moves aus verschiedenen Hip-Hop-Styles. Im Laufe der Woche entsteht eure erste kurze Choreografie, die ihr am Ende in kleinem Rahmen vor Eltern, Freunden und Bekannten aufführt.

Bitte zieht euch sportliche Kleidung an, Schuhe mit abriebfester, heller Sohle und nehmt ausreichend Essen und Trinken für die Pausen mit.