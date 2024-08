SOMMERFERIENWORKSHOP: Ein Märchen als Pop-up-Buch / Ludwigsburg

Ein Aufklapp-Bilderbuch der besonderen Art bauen wir in diesem Workshop. Wir hören Märchen und entscheiden uns für ein Lieblingsmärchen. Nun wird die Geschichte umgesetzt, gezeichnet, gemalt und geschnitten. Wir fertigen Laschen und montieren sie vorsichtig in die Buchseiten. Mit dieser Technik können sich die Figuren und Gegenstände beim Blättern bewegen. Ihr werdet staunen, wie vergnüglich die Umsetzung dieser kniffligen Technik ist. Am Ende des Kurses überrascht ihr mit eurem eigenen Pop-up-Buch eure Freunde und Familien.