Wildpflanzenwanderung für die Seele

In und mit der Natur finden wir heilende Wirkung – aber wie? Natur versetzt dich in Staunen. Sie stärkt dich und lässt dich zur Ruhe kommen.

Die Kräuterpädagogin Anamaria Zube-Pop zeigt dir auf einer Tour in Ludwigsburg-Poppenweiler, warum unsere seelische Gesundheit so unauflöslich mit der ökologischen Bewahrung unserer Welt verknüpft ist. Du erlebst, wie eng die Bande zwischen gesunder Psyche und der Natur in unserer unmittelbaren Umgebung gestrickt sind. Erkunde mit allen Sinnen die Kraft der wilden Kräuter, Sträucher, Bäume im frühen Herbst und lade deine Kraftreserven auf. Denn viele heimische Wildkräuter bieten der gestressten urbanen Seele innerlich wie äußerlich Stärkung und Labsal.

Der genaue Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Dank der Förderung der Stadt Ludwigsburg über den Verfügungsfonds „Nichtinvestive Städtebaufördermittel (NIS)“ ist der Termin kostenlos. Die Plätze sind begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung bei Anamaria Zube-Pop notwendig: E-Mail dhatura@vergisses.net