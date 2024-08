Kostümführung: Mit Harlekina zur Venezianischen Messe

Es ist wieder soweit: Der Marktplatz von Ludwigsburg hat sich in eine schillernde Piazza verwandelt und das bunte Treiben der Venezianischen Messe ist in vollem Gange! Verkleidet als Harlekina, das Gesicht verborgen hinter einer Maske mischt sich eine Dame des Hofes inkognito unter die Feiernden. Begleitet sie in die Welt der prächtigen Kostüme und prunkvollen Masken und erfahrt interessantes, kurioses und wissenswertes über dieses Fest der Sinne.

Treffpunkt: Brunnen auf dem Marktplatz

Die Führung ist barrierefrei.

Dauer: ca. 1 Stunde

Gästeführerin: Irma Beck