Feier zu Goethes Geburtstag

Feier zum 275. Geburtstag Goethes am 01.09.2024 im Württemberger Hof mit einem Vortrag von Karl-Ernst Schmitt: „Goethe und der Wein“ und einem Menue nach Goethes Goût sowie einem musikalischen Rahmenprogramm mit Felix Hauss am Flügel.

Es ist eine lange Tradition, dass wir den Geburtstag Goethes feiern, entweder am Tag seiner Geburt am 28. August oder am darauffolgenden Sonntag, heuer also am 1. September 2024. Karl-Ernst Schmitt, vielen von Ihnen bekannt als einer der Führer letztes Jahr im Hölderlinhaus in Lauffen a.N., wird uns mit seinem Vortrag „Goethe und der Wein“ beehren – im Wechsel mit dem traditionellen Goethe-Menue aus der Küche des Württemberger Hofes. Den musikalischen Part wird wieder der junge Pianist Felix Hauss übernehmen. Die eigentlich hier vorgesehene Weinverkostung müssen wir aus Kostengründen (hohes Korkgeld) auf den Neujahrsempfang 2025 verschieben (geplanter Termin 26.01.2025). Dann wird uns Karl-Ernst Schmitt mit ausgesuchten Kostbarkeiten auf eine ausgedehnte Genussreise mitnehmen, worauf Sie sich jetzt schon freuen dürfen …