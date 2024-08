«A Time To Dance» Öffentliche Probe

Alec Roth ist Komponist des Werkes «A Time to Dance». Er begleitet und bereichert die Chorprobe der Kantorei der Karlshöhe am Dienstag 10. September von 20 -22 Uhr.

Interessierte und Neugierige sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Probe mit Alec Roth teilzunehmen. «A Time to Dance» entstand als Epilog zu Bachs «Magnificat» und greift die Freude der beiden schwangeren Frauen auf. In dem etwa einstündigen Werk, dass die Kantorei der Karlshöhe als deutsche Erstaufführung nach Ludwigsburg bringen wird, verfolgt Roth das menschliche Leben an den Jahreszeiten entlang. In den vier Teilen Frühlingsmorgen, Sommermittag, Herbstabend und Winternacht erzählt der Komponist vornehmlich in englischen Gedichten den Tanz des Lebens.

Die Klangsprache von «A Time to Dance» ist bemerkenswert. Alec Roth vereint viele Stile, zum Beispiel die argentinische Milonga oder eine Rumba, in seinem Werk und orchestriert die einzelnen Teile sehr farbig. Nicht umsonst wurde der Komponist im Jahr 2023/24 zum ersten Composer in Residence beim RIAS Kammerchor in Berlin berufen.

Die Kantorei der Karlshöhe Ludwigsburg führt das Werk am Sonntag, 8. Dezember um 17 Uhr in der Kirche der Karlshöhe auf. Nutzen sie die Möglichkeit den Komponisten Alec Roth kennenzulernen und auch direkt zu befragen.

Wenn Sie gerne zur öffentlichen Probe kommen möchten, würden wir uns vorab über eine kurze Nachricht per E-Mail an kantoreikarlshoehe@posteo.de freuen. Dies ist aber keine Bedingung, sondern dient nur dazu, den Platzbedarf zu ermitteln. Rundgang über die Karlshöhe Als Entrée bietet Frau Dr. Dörte Bester (theologischer Vorstand) vorab einen informativen Rundgang über das Gelände der Karlshöhe.

Treffpunkt und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. Anfahrt zur öffentlichen Probe Der Probenraum der Kantorei befindet sich, leicht aufzufinden, im Gebäude C der evangelischen Hochschule.