Bewegungsangebot für ältere Menschen

Gemeinsam in lockerer Atmosphäre spazieren gehen und Körper, Geist und Seele an der frischen Luft aktivieren - das bietet jetzt wieder die „Bewegte Apotheke“. Das Angebot von DRK Kreisverband Ludwigsburg e.V. und Stadt richtet sich vor allem an ältere Menschen, die sich bisher eher wenig bewegen oder Bewegungseinschränkungen haben.

Während des gemeinsamen Spaziergangs gibt es zusätzlich kleine aktivierende Übungen. Denn schon einfache Übungen können dazu beitragen, dass Alltagsaufgaben wie Einkaufen, Gartenarbeit oder Putzen viel besser bewältigt werden können.

Die „Bewegte Apotheke“ in Poppenweiler findet am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr statt. Treffpunkt ist direkt vor der Apotheke, Steinheimer Straße 17, 71642 Ludwigsburg.

Die „Bewegte Apotheke“ ist kostenlos und findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt: Stadt Ludwigsburg, Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport, Abteilung Sport und Gesundheit, E-Mail: gesundheit@ludwigsburg.de, Telefon (0 71 41) 910-4180