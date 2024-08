SOMMERFERIENWORKSHOP: Leuchtende Hinterglasmalerei / Ludwigsburg

Diese antike Technik ist fast in Vergessenheit geraten. Wir wollen den Zauber des Lichts, in wundervollen Transparenzen und Farbschichtungen, durch Malerei und Zeichnung auf Glas erforschen. Auf keinem anderen Träger werden die Leuchtkraft und Leichtigkeit der Farben so deutlich hervorgehoben. Die Entdeckung des Materials und die Entstehung einzigartiger Bilder auf Glas ist unser Kursziel. Die Ergebnisse könnt ihr sowohl vor euren eigenen Fenstern als auch an der Wand präsentieren. Die Dozentin arbeitet in der Glaswerkstatt in der Kunstakademie Stuttgart und wird diese Technik zu euch nach Ludwigsburg bringen.