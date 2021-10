Schaufensterkonzert des Musikgymnasiums Stuttgart

Nachdem im vergangenen Jahr das Schaufensterkonzert ohne Publikum stattfinden musste, besteht dieses Jahr die Möglichkeit, zusätzlich zum Livestream auch im Saal wieder Publikum zuzulassen.

Da die Plätze im Konzertsaal limitiert sind, ist eine Anmeldung über das Sekretariat des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums (Mail: ebelu(at)stuttgart(dot)de oder Tel.: 0711-216-34170) erforderlich.

Das Schaufensterkonzert findet in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern HMDK, Stuttgarter Musikschule und Musikgymnasium statt. Dabei präsentieren am Freitag, 19. November 2021 um 19 Uhr besonders herausragende und bei Wettbewerben ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ein kammermusikalisches Programm mit außergewöhnlichen, teils selten aufgeführten Werken. Neben Solistinnen und Solisten werden auch kleinere Ensembles zu hören sein. Im Anschluss an das Konzert wird es Gelegenheit geben, mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.