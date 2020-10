Schaufensterkonzerte des Musikgymnasiums Stuttgart

Auch in diesem Herbst findet das Schaufensterkonzert des Musikgymnasiums Stuttgart in engerZusammenarbeit mit den Kooperationspartnern HMDK und Stuttgarter Musikschule im Konzertsaal statt.Nachdem die Plätze im Saal limitiert sind, wird es dieses Jahr zeitlich versetzt zwei Konzerte geben;beachten Sie bitte die geänderten Anfangszeiten. Bei den Musikgymnasiums-Schaufensterkonzertenpräsentieren die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ein kammermusikalisches Programm mitaußergewöhnlichen, teils selten aufgeführten Werken. Neben Solistinnen und Solisten werden auch kleinereEnsembles zu hören sein.Aufgrund der aktuellen Pandemie-Einschränkungen entfällt dieses Jahr leider der Stehempfang, der sonst imAnschluss an das Konzert stattfindet. Trotzdem wird es - unter Einhaltung der gegebenen Verhaltensregeln -Gelegenheit geben, im Anschluss an das Konzert mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern ins Gesprächzu kommen.