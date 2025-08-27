Schaurige Altweibernächte

Mit Anbruch der Dunkelheit nimmt das Grauen im Erlebnispark wieder seinen Lauf. In vier Grusellabyrinthen oder auf offener Straße – überall lauern furchteinflößende Gestalten.

Erleben Sie von 18.30 bis 22.30 Uhr einzigartige Nachtfahrten mit den Achterbahnen „G´sengte Sau“, „Mammut“ und „Karacho"! Mit der Familienattraktion „Heißer Ofen“ heizen Sie in die Steilkurve. Auch die Spielewelt „Sägewerk“ ist geöffnet. Die Fontänenshow des Pumpwerks bringt ein faszinierendes Farbenspiel in die Dunkelheit.