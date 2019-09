Schaurige Altweibernächte

Bei der Gruselveranstaltung sorgen Tripsdrill und MaisMaze für "unheimlich" schöne Stunden - erstmals in vier verschiedenen Grusellabyrinthen. Erleben Sie von 18.00 bis 21.30 Uhr Nachtfahrten mit den Achterbahnen G´sengte Sau, Mammut, Karacho und dem Rasenden Tausendfüßler! Mit der Familienattraktion "Heißer Ofen" heizen Sie in die Steilkurve. Heben Sie auch nachts mit dem "Höhenflug" ab – wahlweise ruhig und beschaulich oder mit wilden Überschlägen in rund 20 Metern Höhe. Für die Kleinsten ist das Gaudi-Viertel geöffnet.