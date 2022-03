Schauspiel "1984" in der Stadthalle

Winston Smith lebt im Jahre 1984 in einem totalitären Staat, der seine Untertanen in jeder Lebenslage kontrolliert: Big Brother is watching you.

Er arbeitet im Informationsministerium daran, dokumentierte Geschichte korrigierend an die Parteidoktrin anzupassen. Insgeheim lehnt er sich aber gegen das unterdrückerische System auf und hält seine verbotenen Gedanken und Wünsche in einem Tagebuch fest.

Er lernt Julia kennen, und sie werden ein Paar – ein Verstoß gegen die staatlichen Vorschriften. Winston versucht, mit einer Untergrundbewegung, von der er gehört hat, in Kontakt zu treten. O’Brien scheint ihm vertrauenswürdig genug, und er weiht ihn fatalerweise in seine Pläne ein. Doch O’Brien arbeitet für die »andere« Seite und verrät ihn und Julia.

Es spielen Benjamin Jorns, Marc Marchand, Yannick Rey und Anna Schindlbeck. Bühne: Robert Pflanz, Kostüme: Jutta Reinhard.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei einem tollen Theaterabend!