Schauspiel "Gott"

An ein hochsensibles Thema, das gesellschaftlich kontrovers diskutiert wird und zuletzt auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschäftigt hat, wagt sich Starautor Ferdinand von Schirach in seinem brandneuen Stück „Gott“: die assistierte Sterbehilfe. In einer fiktiven Sitzung lässt von Schirach den Deutschen Ethikrat am Beispiel des Sterbewunsches eines gesunden älteren Mannes die juristischen, medizinischen und moralischen Aspekte der Debatte verhandeln. Über die Empfehlung des Gremiums entscheiden schließlich – wie in von Schirachs Bühnenrenner „Terror“ – die Zuschauer per Abstimmung in der Pause. In Fellbach ist das Stück in hochkarätiger Besetzung u. a. mit Ernst Wilhelm Lenik, Klaus Mikoleit und Karin Boyd zu erleben.