Schauspiel: "Sie werden lachen, es geht um den Tod"

Von Tod und Trauer sind wir alle betroffen, wir sitzen alle im gleichen Boot.

Doch kaum jemand bricht das Tabu, darüber zu sprechen.

Mittels Improvisationstheater werden die Menschen auf positive und leichte Weise angeregt, dieses Tabu schrittweise zu brechen.

DIE TABUTANTEN gehen auf berührend-zarte und auch freudvolle Weise z.B. folgenden Fragen nach: All you need is love!? Was macht das Leben lebenswert? Was bereuen Menschen am Sterbebett am meisten? Was ist Glück?

Wäre eine Wunderpille, die ewiges Leben verspricht, verlockend? Was macht das Leben schön? Wie will ich sterben? Was kann an einem Leichenschmaus/ Tröster/Trauerfeier alles passieren? Was kann einer Hospizbegleiterin so alles passieren?

Freuen Sie sich auf einen spannenden und gefühlvollen Abend. Jeder Abend ist individuell. Live improvisiert.