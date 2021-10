Stern ohne Namen

Der Zug hält zum ersten Mal in der Geschichte am Bahnhof des kleinen rumänischen Städtchens um einen blinden Passagier abzusetzen - eine junge schöne Frau in Abendkleid.

Der weltfremde Astronomielehrer verliebt sich unsterblich in sie, doch diese Liebe ist zum Scheitern verurteilt.

Mit

Ksenia Lakmut als Mona

Adrian Jakob als Marin Miroiu

Larissa Tjurde / Julia Mary als Mlle Coucou

Maxim Ruchmann als Radou Udria

Vladislav Grakovski als Bahnhofsleiter

Oleg Lapochkin als Greg

Alissa Tjurde als Mlle Zamfirescu

Regie Vladislav Grakovski

Bühnenbild Tascha Hamm

Kostümbild Larisa Kamysina