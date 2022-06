SchauSpielClub I

Wir haben eine Theatergruppe für junge Menschen ab 14 Jahren. Wer Lust hat, Theater zu spielen und dabei sich selbst und andere besser kennenzulernen, ist herzlich willkommen!

Rasch werdet ihr durch das Theaterspielen erkennen, wie viele neue Facetten ihr bei euch entdecken könnt und welche Potenziale in euch schlummern! Ihr lernt gemeinsam ein Repertoire an Schauspielmethoden und verschiedenen Ausdrucksformen des Theaters kennen. Wir improvisieren, entwickeln kleine Szenen und untersuchen, wie die Gefühlswelten von Figuren choreografisch/tänzerisch umgesetzt und die Texte künstlerisch in Szene gesetzt werden können. Du solltest Motivation, Verbindlichkeit und Freude mitbringen – dann erwartet Dich eine kreative, spannende und Spaß machende Arbeit auf dich!

Mittwochs, 17.30–20 Uhr

Laufender Kurs, Einstieg möglich

Das nächste Treffen findet am Mittwoch, den 27. April statt.

Kurs-Nr. 222R151