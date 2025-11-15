Schauspielführung - Von Henkern, Söldnern und anderen Spießgesellen

Jeden 3. Samstag im Monat kann man mit Mätressen, Söldnern, Hebammen oder Ratsherren und Henkern ins spannende 17. Jahrhundert reisen!

Lassen Sie sich überraschen, welcher dieser Charaktere Sie durch die engen, verwinkelten Gassen Dinkelsbühls begleitet und Sie schlussendlich in das Reich des Scharfrichters im Rothenburger Tor mitnehmen wird.

Die Tickets erhalten Sie entweder online oder in der Tourist Information.

Der online Vorverkauf schließt drei Stunden vor Beginn der Führung. Restkarten gibt es auf Anfrage in der Tourist-Information zu kaufen.