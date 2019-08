In diesem Kurs werden wir Geschichten und Szenen improvisieren und uns auf die Suche machen nach dem, was die Lust an der Schauspielerei ausmacht: das Leben ungeschminkt und in all seinen Facetten zu spielen.

Die Schauspielimprovisation basiert auf einem klaren Regelwerk, an welches wir uns auch halten wollen: Angebote des Partners annehmen, nicht originell sein wollen, nicht reden und reden und reden, nicht, wenn es spannend zu werden beginnt, ein neues Thema eröffnen, nicht vorausplanen. Vorkenntnisse braucht Ihr keine. Lust und Spaß am Ausprobieren solltet Ihr mitbringen!

Montags, 20.00–22.00 Uhr

Ab 4. November, 6 Abende

Kurs-Nr. 193R152