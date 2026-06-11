SCHAUWERK Kinderkunstclub (SKKC Maxi) Tape Art

SCHAUWERK Kinderkunstclub (SKKC Maxi)
Jeweils 1. Sonntag im Monat
Thema: Tape Art
Sonntag, 12.07.2026, 15–16:30 Uhr
Für Kinder von 8–11 Jahren
Info
Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen
Kinder & Familie
Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen
SCHAUWERK Kinderkunstclub (SKKC Maxi)
Jeweils 1. Sonntag im Monat
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Für Kinder von 8–11 Jahren
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